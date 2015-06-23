Лишенные прав нетрезвые водители не смогут вернуть их досрочно

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Водители, лишенные прав, смогут вернуть их после половины срока наказания. Такое послабление автолюбителям могут сделать за примерное поведение. Соответствующий законопроект сейчас готовится к первому чтению в Госдуме.

Один из соавторов документа, первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что права не смогут вернуть те водители, которых лишили удостоверения за нетрезвую езду.

"Первоначально наш комитет хотел отклонить законопроект, но потом мы высказали замечание убрать из него досрочный возврат за "пьянку". 1 июля вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде и повторный отказ от медосвидетельствования", – пояснил он.

По словам депутата, ко второму чтению в законопроекте надо прописать, что будет считаться примерным поведением. "Такими доказательствами могут быть показания родственников, близких, коллег и участкового", – отметил он.

Лысаков добавил, что в советское время действовала норма о возврате прав за примерное поведение после половины срока наказания. Однако тогда этим вопросом занималась ГАИ, а теперь он войдет в компетенцию судов.

Как пишет "Российская газета", вернуть удостоверение смогут водители, которые были лишены прав за вторичный выезд на встречную полосу, за движение в противоположном направлении по улице с односторонним движением (вторично), а также за повторное управление незарегистрированным автомобилем, сокрытие регистрационных знаков, превышение скорости более чем на 60 км/ч, повторный проезд на красный свет и т.д.

Ранее M24.ru сообщало, что ускорить возврат прав смогут те автолюбители, которые в период лишения полностью или частично возместили вред, причиненный их противоправными действиями. Также они должны раскаяться и не совершать других правонарушений. Для возврата прав нужно будет подать ходатайство в суд.

Тем, кого поймают пьяным в течение года после возвращения водительских прав за предыдущее вождение в состоянии опьянения, будет грозить наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, либо до двух лет лишения свободы.