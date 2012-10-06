В ночь с 5 на 6 октября полицейские задержали 137 нетрезвых водителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России в ночь с 5 на 6 октября провели рейд "Нетрезвый водитель". Цель мероприятия – профилактика и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам мероприятия было задержано 137 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; 57 из них отказались от проведения медицинской экспертизы.

Напомним, решение об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде было принято депутатами после ДТП на Минской улице, унесшего жизни семерых человек. После этого ГИБДД провело рейд, в ходе которого было задержано 1237 пьяных водителей.