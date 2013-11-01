Штрафовать за езду на мопеде без прав начнут с 5 ноября

Со следующей недели на мопед будут нужны права

Со следующей недели в России вступают в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения. Они вводят новые категории для водительских удостоверений. В частности, права должны будут получать водители мопедов.

Управлять этим транспортным средством можно будет только при наличии удостоверения с любой открытой категорией или новой категорией "М". Подростки смогут сесть за руль только с 16 лет после обучения в автошколе и сдачи экзамена. Штраф за езду без прав составит 800 рублей.

Также с 5 ноября ужесточатся требования к автошколам. Все обучающие водителей заведения обяжут проходить проверку Госавтоинспекции.

Кроме того, ГИБДД передаст часть полномочий по приему водительских экзаменов в частные руки. Это также следует из проекта постановления правительства РФ, который определяет новый порядок тестирования в автошколах.

Речь идет об учреждениях, которые имеют собственный компьютеризованный автодром, а таких в стране пока около 30.