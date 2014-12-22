Более 6 тысяч человек в Балашихе остались без света и воды

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В подмосковной Балашихе 6,4 тысячи человек остались без света и воды, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о произошедшем поступила на пульт дежурного в 20.00.

"В зону отключения попали 26 домов различной этажности с населением 6,4 тысячи человек, из них 1312 детей. В результате отключения электроснабжения отсутствует холодное и горячее водоснабжение", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС ведут аварийно-восстановительные работы. Для жителей домов попавших в зону отключения организован пункт выдачи питьевой воды.