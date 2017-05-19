МОЭК опубликовала обновленный график отключений горячей воды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
МОЭК обновила график отключений горячей воды для проведения профилактических работ, сообщает пресс-служба компании.
Изменения связаны с переносом даты начала работ, который пришлось осуществить из-за возобновления подачи тепла. Это было необходимо в связи с холодной погодой.
Продолжительность отключений в столице займет не более десяти дней.
Чтобы узнать сроки отключений горячей воды, на сайте компании в поисковой строке нужно ввести название улицы и номер дома. Если адрес найти невозможно, значит, что горячее водоснабжение данного дома осуществляет другая организация.
