18 мая 2017, 09:19

Экология

Отопление начали отключать в Москве

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Энергетики начали отключать отопление в столичных домах из-за благоприятного метеопрогноза, сообщает пресс-служба ПАО "МОЭК".

В течение пяти дней последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения.

Согласно нормативам, отопление в Москве отключают, если среднесуточная температура воздуха более пяти дней подряд держится на уровне плюс 8 градусов.

По данным синоптиков, в четверг, 18 мая, в столице ожидается потепление до 19 градусов, а к выходным обещают плюс до 25 градусов.

С 22 мая в городе начнут отключать горячую воду. Подробный график отключений для каждого дома можно посмотреть на сайте Московской объединенной энергетической компании.

Отопительный сезон в Москве завершился 1 мая. Тепло отключили в 71 тысяче зданий, в том числе в 33 тысячах жилых домов, но из-за сильного похолодания 10 мая подачу тепла возобновили.

Профилактические отключения горячей воды также несколько раз переносили из-за холодов.

вода отопление горячая вода

