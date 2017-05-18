Отопление начали отключать в Москве

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Энергетики начали отключать отопление в столичных домах из-за благоприятного метеопрогноза, сообщает пресс-служба ПАО "МОЭК".
В течение пяти дней последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения.
Согласно нормативам, отопление в Москве отключают, если среднесуточная температура воздуха более пяти дней подряд держится на уровне плюс 8 градусов.
По данным синоптиков, в четверг, 18 мая, в столице ожидается потепление до 19 градусов, а к выходным обещают плюс до 25 градусов.
С 22 мая в городе начнут отключать горячую воду. Подробный график отключений для каждого дома можно посмотреть на сайте Московской объединенной энергетической компании.
Профилактические отключения горячей воды также несколько раз переносили из-за холодов.