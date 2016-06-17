Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

На юге Москвы прорвало трубу горячего водоснабжения, сообщает Агентство "Москва".

Прорыв трубы с горячей водой диаметром 125 миллиметров произошел на Варшавском шоссе, дом 133. В результате аварии вода выливается в ближайший водоем.

Жилые дома от горячей воды отключаться не будут. На месте работают специалисты, которые в ближайшее время устранят все неполадки.

В мае подобный инцидент произошел на северо-востоке города. Вода затопила подвалы домов и подземные коммуникации.

Инцидент произошел по адресу: улица Корнейчука, 27. Площадь затопления составила около двух тысяч квадратных метров.