Семь домов остались без воды в Долгопрудном

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

В нескольких домах подмосковного города Долгопрудный отключили холодную воду. Специалисты МЧС провели аварийные работы, причину отключения удалось устранить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение об отключении воды поступило в МЧС около 12.50. Без воды остались дом 55, корпуса 1, 2 и 3, дом 49, корпуса 1 и 2, дом 57, корпус 1 и дом 1 по проспекту Пацаева.

По предварительной информации, причиной аварии стал прорыв трубы. На месте происшествия работают специалисты МЧС. В 16.50 водоснабжение удалось восстановить.

Примерно в это же время в трех домах в Химках отключили электроснабжение. Без света остались дома 10, 11 и 12 по Новозаводской улице.

Социально значимые объекты (школы, детские сады, вузы, больники и поликлиники) в зону отключения не попали. Последствия аварии устраняются.