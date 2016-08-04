Сроки планового отключения горячей воды хотят сократить до недели

Фото: ТАСС/Тамбулов Григорий

Власти планируют вдвое сократить сроки планового отключения горячей воды в России, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По его словам, сейчас срок отключения горячего водоснабжения для профилакткики не должен превышать 14 дней. До 2020 года его хотят сократить до одной недели, передает ТАСС.

Инициатива будет распространяться на все российские регионы, включая московский.

Этим летом специалисты проводят профилактику, диагностику и капремонт на тепловых станциях и центральных тепловых пунктах. В целом за лето работы охватят 70 тысяч зданий, в том числе около 30 тысяч жилых домов.

Но есть здания, где профилактические работы проходят без отключения горячей воды. В этом году их число увеличилось и, как обещают специалисты, будет расти с каждым годом. В этом сезоне насчитывается 5 370 таких строений, что на 13,6 процента больше, чем в прошлом году. Из них 3 166 жилых домов – рост на 6,2 процента.