Московские фонтаны в День ВДВ отключать не будут

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Московские фонтаны в День ВДВ будут работать в обычном режиме, отключать их не планируют, сообщили ТАСС в Гормосте.

2 августа фонтаны будут работать как обычно – с 7 утра до полуночи.

"Никаких изменений в графике работы столичных фонтанов в день ВДВ не планируется. В день проведения праздника все службы ГБУ "Гормост" будут работать в усиленном режиме в местах массового скопления людей", – сообщили в пресс-службе учреждения, обслуживающего городские фонтаны.

В пресс-службе отметили, что каждый год 2 августа городские фонтаны переживают наплыв десантников, для которых купание в них – своеобразный ритуал. Однако специалисты предупреждают о том, что фонтан – это техническое сооружение, купание в котором может его повредить.

"В чаше фонтана установлена современная система подсветки, которая имеет довольно сложный механизм, и не разбирающийся в этом человек может его повредить", – сказали в Гормосте. Большинство водных комплексов снабжены запрещающими купание табличками.

При этом, руководство парка Горького – главной площадки для празднования Дня ВДВ, не будет препятствовать купаниям десантников в фонтанах.

В День ВДВ охранять порядок в Москве будут почти две тысячи дружинников. 1,8 тысячи дружинников выйдут на дежурство 2 августа в 18:00. Полиция отведет их в парки и другие места отдыха десантников.

Казаки будут дежурить на ВДНХ, в Коломенском, Сокольниках, Царицыно и Кузьминках. Если десантники будут купаться в фонтанах, дружинник сможет только сделать замечание и попросить не нарушать общественный порядок. Однако в случае угрозы жизни и здоровью окружающих дружинники будут вправе использовать физическую силу.