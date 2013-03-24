Car-магеддон в "Олимпийском": шоу внедорожников MONSTER MANIA

Фото: M24.ru

В детстве многие из вас любили играть в "бигфуты" – так назывались джипы-внедорожники с колесами исполинского размера. Много воды утекло с тех пор, но возможность устроить небольшой Car-покалипсис или хотя бы посмотреть на него по-прежнему привлекает многих людей. В этот уикэнд любители деструкции и автомобильных шоу собрались в "Олимпийском" на шоу MONSTER MANIA. Среди них был и корреспондент M24.ru.

Помните в 90-е годы была телепередача "Гонки на выживание"? Там гонщики закладывали виражи на чудесах отечественного автопрома, а зрители смотрели не столько на итоговый результат соревнования, сколько на количество аварий по ходу гонки. Нечто подобное ждало нас в “Олимпийском” на MONSTER MANIA.

Анонсированное шоу началось с достаточно неожиданного появления ведущего, которого извлекли из багажника одного из автомобилей. Впрочем, подобное путешествие совсем не отразилось на его готовности вести шоу – стартовое приветствие напомнило мне знаменитого Майка Баффера с его "Let’s prepare for the rumble".

Ведущий сообщил, что первыми на Арену выйдут "бигфуты". Для них подготовили препятствия, в основном, в виде чудес отечественного автопрома 20-30-летней давности, которые явно подлежали тотальному уничтожению под колесами внедорожников.

Так оно и произошло – первый "бигфут" с хрустом и металлическим скрежетом совершил круг почета по Арене, параллельно отправляя в вечность старые "Волги" и "Москвичи". Следом за ним этот номер повторил и его собрат в более увесистой категории.

А вот самому маленькому из "бигфутов" не повезло. Он собрался было повторить путь своих предшественников, но при преодолении баррикады из четырех автомобилей намертво застрял. Попытки сдвинуть механического монстра с места путем переключения передач успеха не возымели. Организаторам пришлось воспользоваться тяжелой техникой, которая на протяжении примерно получаса вытаскивала "бигфут" из тисков отечественного автопрома.

В целом, первая часть оправдала ожидания зрителей, которых интересовал "Кармагеддон". Да, то, что происходило в "Олимпийском" в первые полчаса шоу, лучше всего описывает именно это слово. Помните эту компьютерную игру – первую в своем роде, где надо было не участвовать в гонках, а крушить машины? Примерно то же самое творилось и в "Олимпийском".

Но зрителям не дали долго наслаждаться мощью внедорожников. Возможно, этому помешал застрявший "бигфут", теперь уже трудно сказать, но сразу после происшествия с ним стартовала вторая часть – трюки на мотоциклах.

Участники вставали на заднее и переднее колеса, демонстрировали развороты и сложные технические элементы. После заезда "бигфутов" смотрелось это все достаточно комично – все-таки, трюки на мотоциклах интереснее всего смотреть, когда они совершаются на скорости, а на небольшой части площадки "Олимпийского" это скорее напоминало мастер-класс для начинающих.

После того, как "бигфут" был освобожден из железного плена, ведущий объявил о начале гонок. Собравшиеся восторженно зашумели – гонки на внедорожниках такого размера – мероприятие невиданное.

Но радость была преждевременной – заезды должны были проводиться на "мини-футах", небольших машинках, которые внешне напоминали багги. Рассчитывать на то, что "мини-фут" раздавит хотя бы "Запорожец", явно не приходилось.

Несмотря на это, гонки получились живыми. Не обошлось и без нового внештатного происшествия, когда один из "мини-футов" в полете с трамплина вписался в баррикаду из "Волг".

Финальный заезд заставил зрителей восторженно зааплодировать – "мини-футу" выпало соревноваться с "бигфутом". Честно говоря, я предполагал, что победит маленькая и юркая машинка, а не здоровенный и достаточно непоротливый внедорожник. Ошибался – "мини-футу" пришлось объезжать препятствия, а "биг-фут" их попросту давил, за счет чего сильно сократил время прохождения дистанции. Интересно, какие еще возможности скрыты в его могучей подвеске? Выдержит ли она российские грунтовые дороги в период распутицы?

Не обошлось и без пугающих моментов. Организаторы решили устроить столкновение "лоб в лоб" между "бигфутом" и неизвестного вида автомобилем, которым напоминал "Запорожец", над которым жестоко надругалась бригада техников со сварочным аппаратом. Искореженный гибрид "Запорожца" был раза в четыре меньше, чем внедорожник и действительно заставлял тревожиться за судьбу пилота. Автомобили взяли разгон и добросовестно столкнулись "лоб в лоб". К счастью, все закончилось благополучно, и каскадер выбрался из пострадавшей машины через разбитое боковое стекло.

Продемонстрировали и физические возможности центробежной силы. В центре арены установили шар, в котором мотоциклист на своем железном коне игнорировал земное притяжение. Зрителей все это не очень впечатлило, а вот когда в центр шара пригласили одну из зрительниц шоу, некоторые ахнули. Впрочем, все закончилось благополучно, как в хорошей сказке. Пострадали только отечественные автомобили.

Василий Макагонов @vmakagonov