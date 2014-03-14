Monster Truck: гигантские джипы "Монстр Мании"

Фото: mmrussia.ru

29 марта в спорткомплексе "Олимпийский" пройдет шоу гигантских внедорожников Monster Mania. Сетевое издание M24.ru расскажет о "бигфутах", которые примут участие в показательных выступлениях.

Появление "бигфутов"



Самый первый гигантский внедорожник такого класса появился в 1974 году. Американец Боб Чандлер решил усовершенствовать и без того немаленький пикап Ford F250, поставив его на гигантские колеса диаметром 165 сантиметров.

Автомобиль быстро нашел свою коммерческую нишу и стал активно использоваться для участия в разнообразных шоу. Собственно, на обычных дорогах "бигфут" и не увидишь - даже широкие американские "хайвей" не приспособлены для движения подобных машин.

Средний вес внедорожника составляет около 8 тонн, причем полторы тонны приходятся только на колеса.

Raging Bull

Средний по размерам "бигфут", которым управляет европейский пилот. Автомобиль в рамках шоу часто используется для уничтожения легковых машин отечественного и зарубежного автопрома.

Raging Bull. Фото: mmrussia.ru

Swamp Thing

"Бигфут" весом в пять тонн и мотором мощностью 1800 лошадиных сил. Автомобиль был построен в США на базе шасси Дэна Патрика в 1994 году. В 2002 году машину ждал серьезный ремонт, после чего Swamp Thing два года участвовал в гонках с 3D-кузовом.

В 2005 завершилась очередная реновация внедорожника, после которой он приобрел нынешний вид.

Swamp Thing. Фото: mmrussia.ru

Putte 2

4,7-тонный внедорожник, который обладает впечатляющими скоростными характеристиками. Мощность двигателя составляет 1475 лошадиных сил.

Этот "бигфут" обладает повышенной прыгучестью и часто используется для выполнения трюков - прыжков на дальность.



Putte 2. Фото: mmrussia.ru

Thor

Джип мощностью в 1500 лошадиных сил. Последний ремонт, в результате которого автомобиль получил свое название, прошел в 2006 году.

На кузове "бигфута" изображен скандинавский бог Тор.

Thor. Фото: mmrussia.ru

Red Dragon Ride Truck

Пассажирский "бигфут", рассчитанный на 10 зрителей. В рамках шоу на нем смогут прокатиться все желающие. Причем не только прокатиться, но и раздавить пару автомобилей.

Фото: mmrussia.ru

Отметим, что это самый большой из привезенных в Москву внедорожников.