Москва вышла на первое место в мире по динамике развития - Собянин

Москва вышла на первое место по динамике развития среди мегаполисов

Российская столица вышла на первое место в мире по динамике развития, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. По этому показателю Москва обогнала Пекин, заявил на заседании столичного правительства Сергей Собянин.

"По итогам последних лет Москва вышла на первое место по динамике развития среди мировых городов, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Пекин, Шанхай и целый ряд других. Мы занимаем первое место по динамике развития инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, в первую очередь строительству офисов, жилья, торговле и так далее. Итоги проходящего года в этом отношении не исключение, они являются позитивными, лучшими за последние пять лет", - добавил Собянин.

Мэр Москвы отметил также, что Москва догнала крупнейшие города мира по обеспеченности граждан личным транспортом. Количество машин в столице продолжает увеличиваться.

Как пояснил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, за 2014 год в Москве появилось еще 250 тысяч автомобилей. По его словам, 4,3 миллиона автомобилей находятся в столице, и около семи миллионов - в Московской области. Предполагается, что в 2015 году количество машин в Москве увеличится еще на один миллион.

"Ежедневно на дорогах Москвы находятся три миллиона машин, а более одного миллиона автомобилей приезжает в город. При такой динамике у нас прогноз на ближайшие годы: прирост на один миллион автомобилей к имеющимся сегодня в городе", - подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, в начале декабря на открытии IV Московского урбанистического форума Сергей Собянин отметил, что российская столица занимает второе место по динамике развития среди мегаполисов мира. На тот момент Москва уступала столице Китая.

Кроме того, мэр добавил, что в Москве расположено 80 процентов всех финансовых потоков России. "Восемьдесят процентов всех финансовых потоков и инструментов расположены в Москве, и именно за счет этой синергии Москва помогает всей стране реализовать крупнейшие мировые проекты", - сказал Собянин.

По словам мэра, в реализации этих проектов участвуют сотни предприятий и тысячи людей со всей страны. "Каждый рубль, инвестированный в Москву, приносит прибыль не только московскому бизнесу, но и российскому бизнесу во всех регионах. Москва является крупнейшим транспортным хабом, перевозит от 40 до 80 процентов всех грузов и пассажиров страны. И 30% всей науки сосредоточено в Москве, это, конечно, научный центр страны", - заключил Сергей Собянин.