Перед выборами: как в Москве совершенствуется избирательный процесc

В Единый день голосования, 9 сентября, горожане будут выбирать мэра Москвы. С каждым годом столица совершенствует избирательный процесс. На всех последних выборах в Москве не было зафиксировано ни одного нарушения. Все это благодаря выстроенной системе: наблюдатели, видеонаблюдение, сотрудничество с различными общественными организациями. На этот раз процесс совершенствуется за счет формирования избирательных участков за пределами города. Подробнее о нововведениях и подготовке столицы к будущим выборам – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Дачное" голосование

Впервые на выборах мэра будет действовать экстерриториальный принцип голосования – "Мобильный избиратель". Он уже показал свою эффективность на выборах президента России в марте 2018 года.

Это еще один инструмент мотивации москвичей к выборам, поскольку теперь им не придется специально из-за выборов ехать в Москву. А ведь начало сентября – это еще дачное время для москвичей, и многим приходилось ехать в столицу, чтобы проголосовать. А кто-то вообще не голосовал из-за невозможности вернуться в город. "Мобильный избиратель" позволяет реализовать свои гражданские права и при этом не менять своих планов.

Решение о создании возможности для голосования на выборах мэра по месту пребывания в мае приняли депутаты Московской городской думы. Ранее, во время выборов президента, такой возможностью воспользовались более 300 тысяч москвичей.

Выбор участков за пределами Москвы

18 июня на портале мэра и правительства Москвы запустили официальный сервис для сбора предложений от москвичей по созданию избирательных участков за пределами города. С таким предложением в правительство Москвы обратились на заседании рабочей группы при Мосгоризбиркоме.

Горожане, которые в теплое время предпочитают жить на даче, смогут принять участие в выборах мэра Москвы 9 сентября и не возвращаться для этого в столицу.

Предложить место для размещения избирательного участка пользователи могут на всей территории России за пределами Москвы. Все заявки рассмотрят специалисты Мосгоризбиркома, а затем решат о создании дополнительных избирательных участков. Они появятся в тех районах, где в теплое время живут больше всего москвичей.

Чтобы предложить свое место для создания избирательного участка, нужно лишь выбрать точку на карте и объяснить, почему он должен открыться именно здесь. К примеру, можно указать приблизительное количество домов вокруг или примерное количество жителей, которые смогут воспользоваться участком. Эта информация поможет специалистам точно определить, в каких местах участки будут наиболее удобны и востребованы жителями.

Все полученные заявки опубликуют на странице сервиса. Помимо этого, открыта специальная горячая линия, позвонив на которую, можно задать интересующие вопросы по проекту. Телефоны для связи: +7 (495) 633-51-56, +7 (495) 633-51-16.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Как заявил председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, член рабочей группы по организации голосования на выборах мэра за пределами Москвы Александр Семенников, критериями для того, чтобы участок появился в конкретном месте, является, прежде всего, количество москвичей, домов и количество садоводческого товарищества, находящихся в конкретном районе Московской области.

Второй критерий, по его словам, – это технические возможности для организации временного избирательного участка. Он пояснил, что федеральное законодательство устанавливает требования к тому, что из себя должен представлять участок.

Речь идет о необходимости обеспечения электроэнергии, возможности хранения избирательных бюллетеней, возможности подключения к интернету и тех дополнительных требованиях, которые есть в Москве.

"В частности организация видеонаблюдения, чтобы наблюдатели, находясь в столице, могли видеть, что происходит за пределами города на конкретном участке. Кроме того, следует учитывать и финансовые возможности Мосгоризбиркома, поскольку, безусловно, не в каждом садоводческом товариществе можно открыть временный участок", – добавил он.

Третий критерий, продолжил Семенников, это каналы, через которые москвичи могут донести свое желание создать временный участок на территории садовнического товарищества. В качестве таких каналов для коммуникаций предложены портал mos.ru, горячая линия Мосгоризбиркома и возможности многофункциональных центром "Мои документы" в Москве.

"Многие москвичи обращаются в МФЦ, в частности для проведения перерасчета по оплате за горячую воду в период своего отсутствия. Уже сегодня МФЦ имеет информацию по москвичам, которые выезжают на лето. Возможности МФЦ также будут использоваться для того, чтобы понимать, какое количество москвичей выезжает за пределы город и куда выезжают", – заключил он.

Прозрачность выборов

Для контроля подготовки избирательных участков в СНТ, дачных поселках и других местах за пределами Москвы создана специальная рабочая группа, которая будет детально заниматься всеми вопросами. В нее вошли представители всех политических партий, общественники, члены Общественной палаты Москвы и России, представители сообщества садоводов.

Как заверяют эксперты, главным станет соблюдение принципов прозрачности выборов, чем в последние годы отличается Москва. Выборы на участках вне города будут так же прозрачны, как и на всех остальных участках Москвы. В первую очередь, этого удастся добиться благодаря работе наблюдателей, а также техническому оснащению – видеонаблюдению, что уже давно норма для столицы.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос", Член рабочей группы МГИК Григорий Мельконьянц считает, что необходимо уделить внимание вопросам обучения членов комиссии, чтобы они следовали инструкции и использовали электронную проверку повторного голосования.

"Система "мобильный избиратель" достаточно эффективна, теперь избиратель может прикрепиться к участку даже с помощью интернета. Его, безусловно, необходимо применять и на мэрских выборах, обеспечив ту же прозрачность, что была на выборах президента. Необходима публикация данных о прикреплениях, чтобы наблюдатели могли подготовиться к контролю", – сказал Мельконьянц.

Информирование населения

Особенность данных выборов и этой инициативы в том, что избиратели максимально вовлекаются в процесс принятия решения – новый сервис позволяет самим жителям выбрать место, где, по их мнению, удобно расположить УИКи.

К информированию населения о новых возможностях подключатся центры госуслуг "Мои документы". Сотрудники МФЦ будут ходить по домам и квартирам и рассказывать москвичам о том, что у них появилась возможность проголосовать "на даче". Подобный опыт уже был на президентских выборах. Сотрудники также ходили к москвичам и информировали их о выборах.

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Группа по образованию участков за пределами Москвы

15 июня при Московской городской избирательной комиссии сформировали рабочую группу по образованию избирательных участков за пределами территории столицы.

Решения, связанные с организацией голосования на так называемых загородных избирательных участках, предстоит принимать Мосгоризбиркому. Для того, чтобы перейти от теории к практике, и была создана рабочая группа.

В состав группы вошли члены МГИК, общественные деятели, юристы, правозащитники, представители всех политических партий, в том числе движения в защиту прав избирателей "Голос", члены Общественной палаты Москвы и РФ, депутаты столичного парламента, Мособлдумы и Госдумы РФ.

Закон о создании избирательных участков за пределами столицы на выборах мэра в Мосгордуму внес Сергей Собянин. 17 мая его приняли в трех чтениях. Законопроект призван обеспечить создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что основная задача созданной рабочей группы – это максимальное обеспечение возможностей москвичей голосовать на выборах мэра на участках, которые организуют за пределами Москвы.

Он подчеркнул, что составлен перечень критериев для организации участков за пределами Москвы – где они должны располагаться. Исходить будут из количества обращений, поступивших от москвичей, из того или иного региона, где расположено СНТ. Также критериями станут транспортная доступность, возможность размещения в стационарном помещении, пояснил Шапошников.

"Мы начинаем сбор предложений от москвичей. Мы обратились к правительству города разместить на портале mos.ru новый сервис по сбору мнений москвичей. Также будет работать "горячая линия" Московской городской избирательной комиссии по сбору предложений москвичей. Сотрудники МФЦ также будут собирать предложения москвичей. После их обобщения и анализа мы представим карту размещения участковых избирательных комиссий", – сказал председатель Мосгордумы.

Он добавил, что участковые избирательные комиссии будут "замыкаться" на территориальные избирательные комиссии.

"Скажем, если мы принимаем решение образовывать участковую избирательную комиссии в Тверской области, логично закрепить избирательные участки, образованные там за ТИКом в Зеленограде – ближайшим к Тверской области районом Москвы", – заключил он.

О выборах

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Прием документов на выдвижение в мэры города продлится до 2 июля. Кандидатам нужно заручиться поддержкой не менее шести процентов депутатов муниципальных образований столицы и собрать 110 подписей – для преодоления "муниципального фильтра".

Кандидатом на пост мэра Москвы может стать гражданин России, которому на день голосования исполнится 30 лет. Полномочия избранного мэра длятся пять лет.

На предстоящих выборах будет увеличен срок работы избирательных участков. Они закроются в 22:00, а не в 20:00, как обычно. Принимать участие в голосовании можно будет с 8:00.