Дмитрий Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

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Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите G-20 в Гамбурге в июле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
По словам представителя президента, это первое место, где президенты могут пересечься, не договариваясь о дополнительных визитах.
Песков не стал давать прогнозов о том, каким будет первый личный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, "важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить".
Кроме того, Словения предлагала двум президентам площадку для проведения деловой встречи. Владимир Путин отметил, что не против встретиться с Трампом в Любляне и добавил, что в этом городе уже проходили российско-американские переговоры.