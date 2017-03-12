Дмитрий Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

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Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите G-20 в Гамбурге в июле, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

По словам представителя президента, это первое место, где президенты могут пересечься, не договариваясь о дополнительных визитах.

Песков не стал давать прогнозов о том, каким будет первый личный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, "важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить".