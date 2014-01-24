ЦБ потребовал от столичного "Линк-банка" прекратить работу с вкладами

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк потребовал у московского "Линк-Банка” предоставить ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, сообщили в пресс-службе Банка России.

Требование основано на положениях закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Акционерный коммерческий банк "Линк-банк" основан в 1994 году по инициативе одной из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний ОАО "МГТС". Это небольшой по размеру активов московский кредитный институт, специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов. В настоящее время банк занимает 763 место по России.

"Линк-банк" частично ограничил работу с депозитами еще в начале января, прекратив открытие новых договоров по вкладу "Универсальный-1" и снизив ставки по вкладу "Универсальный-2". Также на своем сайте банк сообщил о возможной приостановке операций по картам из-за началы процедуры смены процессингового центра и банка-спонсора.

Банк России в случае несоответствия банка требованиям в системе страхования вкладов обязан направить требование о представлении указанным банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами или ввести запрет этому банку на привлечение во вклады средств физических лиц и открытие для них банковских счетов.

В четверг аналогичные действия коснулись махачкалинского Эсидбанка. Ранее ЦБ также просит суд признать "Банк проектного финансирования" банкротом.