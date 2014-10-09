ЦБ отозвал лицензию у двух столичных банков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Центробанк России отозвал лицензию у АКБ "Универсальный кредит" и "Народный кредит", передает пресс-служба регулятора.
По мнению ЦБ, "Универсальный кредит" и "Народный кредит" снизили размеры собственных средств ниже минимального значения капитала, установленного Центробанком. Кроме того, первый проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы.
Также регулятор обвинил "Универсальный кредит" в предоставлении недостоверной отчетности. При этом банк вносил платежи в систему страхования вкладов, а следовательно, клиенты получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей.
Отметим, что временным управляющим в банке "Народный кредит" было АСВ, его полномочия прекращены Центробанком.
Кроме того, была отозвана лицензия у банка "Донинвест", который зарегистрирован в Ростове-на-Дону.
Как вернуть вклад в банке, у которого отозвали лицензиюВернуть свой вклад (полностью или частично) в банке, у которого отозвали лицензию, возможно только в том случае, если он входит в систему страхования. Вкладчики получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей.
Если вклады клиента превышают допустимый максимум, то сумма будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. Для выплат необходимо предоставить заявление по специальной форме и документ, удостоверяющий личность, по которому открывался банковский вклад (счет).
После оформления документов специалисты АСВ или банка, который взял на себя выплаты, предоставят информацию о сумме вкладов и назовут размер выплачиваемой страховки. Получить деньги можно в тот же день наличными или на счет, указанный в заявлении.
