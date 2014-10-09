ЦБ отозвал лицензию у двух столичных банков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центробанк России отозвал лицензию у АКБ "Универсальный кредит" и "Народный кредит", передает пресс-служба регулятора.

По мнению ЦБ, "Универсальный кредит" и "Народный кредит" снизили размеры собственных средств ниже минимального значения капитала, установленного Центробанком. Кроме того, первый проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы.

Также регулятор обвинил "Универсальный кредит" в предоставлении недостоверной отчетности. При этом банк вносил платежи в систему страхования вкладов, а следовательно, клиенты получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей.

Отметим, что временным управляющим в банке "Народный кредит" было АСВ, его полномочия прекращены Центробанком.

Кроме того, была отозвана лицензия у банка "Донинвест", который зарегистрирован в Ростове-на-Дону.