Москвичи смогут получить годовую итальянскую визу в июле

До конца года консульство Италии в Москве планирует выдать около одного миллиона виз. Получить годовую итальянскую визу москвичи смогут уже в июле. Такое решение было принято после сбоя с выдачей виз в мае, информирует пресс-служба столичного комитета по туризму и гостиничному хозяйству.

Кроме того, туристы, которые посещают Италию часто, смогут получить двух- или трехгодичную шенгенскую визу.

Напомним, ранее москвичи жаловались на работу итальянского визового центра. Оставив заявки на получение визы, они в течение длительного срока не могли получить документы. Многие были вынуждены сутками дежурить у визового центра, поскольку их отдых оказался под угрозой срыва.

По словам посла республики в России Антонио Дзанарди Ланди, сбой в мае произошел из-за огромного роста числа запросов на итальянскую визу в РФ и из-за возникшей проблемы с программным обеспечением, добавляется в материале.

Кстати, накануне было выдано почти десять тысяч виз. Оформить визу в Италию сейчас можно за пять рабочих дней.