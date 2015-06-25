Посольство США в Москве возобновило выдачу виз

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Технические неполадки в паспортно-визовой системе США, повлиявшие на возможность госдепартамента выдавать визы, устранены. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в России.

Так, в среду американская дипмиссия направила заявителям почти 1800 виз.

"Кроме того, все заявления на визу, поданные без прохождения собеседования, начиная с 9 июня, были рассмотрены. Процесс назначения собеседования теперь проходит в обычном порядке", – говорится на сайте посольства.

Напомним, Бюро консульских услуг Госдепартамента США из-за технического сбоя с 12 июня временно приостановило выдачу виз и загранпаспортов, в том числе и в России.

В посольстве отмечали, что сбой носит глобальный характер и не связан с определенной страной или категорией визы.

Отсрочка в оформлении американских паспортов возникла у заявок, поданных после 26 мая 2015 года. Лицам, которым срочно требуется совершить поездку в течение последующих 10 рабочих дней, необходимо подать заявление на получение срочного паспорта.

Аналогичная отсрочка возникла и у заявок на получение визы в США, поданных после 8 июня 2015 года.