Болельщики смогут попасть на ЧЕ-2020 без виз при наличии билетов на матчи

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Болельщикам, которые заблаговременно приобретут билеты на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу, не придется оформлять визы для посещения 13 городов, где будут проходить состязания. Об этом сказал вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, передает ТАСС.

Решение о проведении финального турнира ЧЕ-2020 в разных странах было принято на исполкоме УЕФА в январе 2013 года. В список городов-организаторов вошли 13 стадионов из 12 стран, в том числе Англии и Шотландии, представляющие Великобританию.

Полуфиналы и финал чемпионата пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли", а матчи группового раунда и четвертьфиналы – в Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме. Амстердам, Бильбао, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Копенгаген организуют встречи в группах и 1/8 финала. При этом сборные стран-организаторов не получат автоматические путевки в финальный турнир.