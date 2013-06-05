Итальянский визовый центр не выдает документы москвичам с середины мая

Москвичи жалуются на работу итальянского визового центра

Москвичи жалуются на работу итальянского визового центра. Они оставили заявку на получение визы еще в середине мая, но до сих пор не получили документы.

Люди дежурят возле визового центра целыми днями. Те, кто должен был вылететь в Италию в ближайшие дни, вынуждены терять деньги, отказываться от визы, лишь бы получить паспорт на руки.

По словам пресс-секретаря визового центра Дарьи Клименко, причина сложившейся ситуации – введение новой информационной платформы, запуск которой временно затормозил операции по выдаче виз. Сейчас проводится активная работа по разрешению данной проблемы, ее планируется решить в течение нескольких дней.