05 июня 2013, 09:58

В мире

Итальянский визовый центр не выдает документы москвичам с середины мая

Москвичи жалуются на работу итальянского визового центра

Москвичи жалуются на работу итальянского визового центра. Они оставили заявку на получение визы еще в середине мая, но до сих пор не получили документы.

Люди дежурят возле визового центра целыми днями. Те, кто должен был вылететь в Италию в ближайшие дни, вынуждены терять деньги, отказываться от визы, лишь бы получить паспорт на руки.

По словам пресс-секретаря визового центра Дарьи Клименко, причина сложившейся ситуации – введение новой информационной платформы, запуск которой временно затормозил операции по выдаче виз. Сейчас проводится активная работа по разрешению данной проблемы, ее планируется решить в течение нескольких дней.

визы Италия визовые центры жизнь в мире

