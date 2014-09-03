Россиянам не разрешили оставаться в Таиланде без визы дольше 30 дней

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Россиянам не продлили срок безвизового пребывания в Таиланде с 30 до 60 дней, передает "Интерфакс".

В столичном офисе Туристического управления Таиланда (Tourism Authority of Thailand − TAT) объясняют, что ранее был составлен список из 49 стран, граждане которых могут находиться на территории страны два месяца. Россия в него не попала по неизвестным причинам.

Глава службы маркетинга офиса TAT подчеркнул, что большинство российских туристов находятся на территории государства не более 30 дней.

Напомним, 28 августа стало известно о том, что власти Таиланда увеличили срок безвизового пребывания для граждан некоторых стран с 30 до 60 дней.

Также ранее Иммиграционное бюро Таиланда закрыло въезд для "виза раннеров" – иностранцев, которые въехали по туристической визе, но работают на территории королевства. Каждые 30 дней такие "туристы" отмечаются на границе и могут годами жить без оформления документов.