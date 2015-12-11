Футбольным болельщикам предложили угадать соперников сборной России на Евро

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Футбольным болельщикам предложили принять участие в необычной викторине. Им нужно угадать, кто достанется сборной России в соперники по групповому этапу Евро-2016, пишет "Газета.ру".

Пользователю представлены четыре корзины, на которые были поделены страны-участницы финальной стадии Евро. Из каждой корзины необходимо выбрать по одному сопернику для сборной России.

В том случае, если из первой корзины болельщик выбрал Францию, группе автоматически присваевается буква "А". В остальных случаях участник указывает букву самостоятельно.

Кроме того, все болельщики могут посмотреть статистические данные по личным встречам той или иной сборной с командой России.

Для подтверждения участия в конкурсе необходимо поделиться своим выбором в одной из соцсетей, а также указать электронную почту.

Первые десять человек, которые правильно угадают и соперников сборной и группу, куда она попадет, получат ценные призы от "Газеты.ру". В частности, редакционную футболку с автографами игроков сборной России.