Записи с видеокамер метро помогли оперативно найти пропавшую девочку

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пообещал, что полиция сможет быстрее получать записи с видеокамер метро. В минувшее воскресенье чиновник и руководство метрополитена, используя данные с видеокамер подземки, помогли найти пропавшую в районе Люблино 15-летнюю девочку, сообщили M24.ru в пресс-служба общероссийской общественной организации "Офицеры России".

Как пояснил председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты Антон Цветков, в воскресенье, 14 декабря, в 16.30 к нему обратился отец пропавшего ребенка. Он рассказал, что 13 декабря в 15.40, девочка вышла из дома и не вернулась.

"Всю ночь ребенка искали сотрудники полиции и родные, но результатов поиски не принесли. На уличных камерах видеонаблюдения было видно, что девочка вышла из дома и пошла к метро, чтобы поехать в спортивную секцию. Но дошла она до метро или нет, было непонятно. Отец девочки и полиция ждали утра понедельника, когда должны были получить доступ к камерам видеонаблюдения метрополитена, чтобы понять, дошла ли она до метро и определить зоны поиска ребенка", - добавил Цветков.

Интеллектуальная система видеонаблюдения в метро

К поискам девочки подключились члены казачьего оперативного отряда и мобильная группа центра профилактики правонарушений организации "Офицеры России". Ситуацию контролировала председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

"Я связался с Максимом Ликсутовым. Он, несмотря на то, что это был вечер воскресенья, незамедлительно подключился к ситуации и дал поручение руководству метрополитена немедленно оказать всестороннее содействие в поиске ребенка. Через час отец девочки с оперативниками изучали видеозапись с камер метрополитена. Они увидели, как в 16.01 в субботу его дочь вошла в метро. Благодаря личному вмешательству Ликсутова удалось существенно сузить зону поиска. Отец девочки, увидев дочь на видео живой и здоровой, входящей в метро и садящейся в поезд, существенно воодушевился. Полиция начала активней отрабатывать знакомых девочки", - рассказал Цветков.

К этому времени Цветков обратился к замначальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову, который взял дело под личный контроль. К поиску подключись оперативники уголовного розыска.

"В результате грамотных и слаженных действий мэрии, полиции и общества девочка была обнаружена и возвращена в семью. Ликсутов несколько раз за вечер звонил и интересовался судьбой ребенка, просил вне зависимости от времени суток сообщать ему о ходе поиска", - добавил Цветков.

Отметим, что Антон Цветков обратился к мэру Москвы с просьбой объявить благодарность Максиму Ликсутову и руководству метрополитена. Кроме того, он попросил начальника ГУ МВД России по Москве Анатолия Якунина объявить благодарность Олегу Баранову, сотрудникам МУРа и УВД по ЮВАО, принимавших участие в поиске ребенка.

Напомним, к концу 2015 года в 289 вестибюлях метро повесят более 5,5 тысячи камер видеонаблюдения. Они будут фиксировать скопления пассажиров, бег против потока и забытые вещи.

Камеры установят на 188 из 195 станций метрополитена. 454 обзорные камеры будут "следить" за общей ситуацией в вестибюле, а 5073 ситуационные - обращать внимание операторов на нестандартные ситуации: бег против потока, забытые вещи, скопление людей у касс или эскалаторов. Кроме того, будет построен Центр обработки данных в электродепо "Печатники", в котором будут храниться все записи с камер наблюдения. Их будут держать в архиве 30 дней.

Все видео в реальном времени будут одновременно транслироваться в ситуационных центрах метро, в пункте управления транспортной безопасностью, а также передаваться в Единый центр хранения данных правительства Москвы, куда стекаются видео со всех городских камер.