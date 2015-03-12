Москвичам хотят предоставить доступ ко всем городским камерам видеонаблюдения

Доступ к городским камерам видеонаблюдения будет платным

Жителям Москвы могут предоставить доступ к камерам видеонаблюдения, соответствующую инициативу рассматривает московская администрация, передает телеканал "Москва 24".

Ранее доступ к городской системе видеонаблюдения был только у сотрудников экстренных служб. Как рассказала Агентству "Москва" глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, услуга будет востребована жителями города.

"Можно будет посмотреть, что происходит возле подъезда или во дворе жилого дома. Например, мамы смогут отпускать детей гулять и не выглядывать постоянно в окно, а смотреть через камеры", – отметила Святенко.

Услуга уже работает в нескольких районах, но пока в тестовом режиме. При этом городская система видеонаблюдения уже доступна на портале video.mos.ru для тестирования нескольким тысячам пользователей, получившим приглашения.

Сейчас доступ открыт к 130 тысячам камер, но запланировано, что после запуска проекта пользователи смогут получить доступ ко всей городской системе - около 145 тысяч камер.

В период тестирования доступ к камерам предоставляется бесплатно. Добавим, что пользователям также будет доступно получение скриншотов видеозаписей с необходимой периодичностью и их отправка на почту или телефон.

Ранее M24.ru сообщало, что картинку с камер в подъездах выведут на телевизоры москвичей. Доступ к изображению получат жители почти всех округов, кроме Западного, Центрального и Зеленоградского. Пока услуга тестируется в 800 домах трех округов. Решение о внедрении услуги должны принять сами жильцы.