Система видеонаблюдения в обновленных "Лужниках" сможет распознавать лица

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После реконструкции на стадионе "Лужники" будет работать система безопасности, способная распознавать лица на видео, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на столичный департамент строительства.

Система сможет идентифицировать обслуживающий персонал стадиона, распределять поток автомобилей посетителей и определять личность автовладельца по номеру машины.

Наблюдать за "Лужниками" будут более 1,2 тысячи видеокамер, добавляют в Депстрое. В их фокус попадут трибуны, внутреннее здание, выходы и входы, а также парковки. Сотрудники службы безопасности смогут отслеживать передвижения любого болельщика по всему стадиону.

Кроме того, в обновленных "Лужниках" усилят контроль над болельщиками. Потенциальных нарушителей смогут отсеять уже на этапе покупки билета. Данные паспортов посетителей будут сверять с "черным списком" - по закону, опасных болельщиков могут не допускать к посещению спортивных соревнований.

На входе всех посетителей будут проверять на наличие запрещенных предметов и опасных химических веществ, говорится в сообщении Депстроя.

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля.

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

Как проходит реконструкция "Лужников"

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Кроме того, спорткомплекс "Лужники" и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.

"Лужники" и Воробьевы горы соединит канатная дорога

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что "Лужники" реконструируют с опережением сроков. Вместо запланированного 2017-ого работы на стадионе завершатся в 2016 году.