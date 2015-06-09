В местах размещения городских видеокамер установят предупреждающие таблички

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Столичные власти разместят таблички в местах, где установлены камеры городской системы видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

"Наши вежливые камеры городского видеонаблюдения скоро научатся представляться. В местах их установки повесим предупреждающие таблички", – заявили представители ведомства. Таким образом, жители столицы смогут узнать, где на столичных улицах установлены камеры.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что сейчас москвичи могут получить информацию о камерах, установленных во дворе своего дома, по номеру круглосуточной горячей линии (495) 587-00-02. Если у подъезда произошло какое-либо ЧП, то по этому номеру можно зарезервировать запись, и ее сохранят в архиве для дальнейших разбирательств.

Доступ к камерам видеонаблюдения

Номер заявки необходимо будет отнести в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли запросить видео.

Кстати, таким образом столичные власти предлагают бороться с вымогателями, которые недавно начали массово шантажировать автомобилистов. Неизвестные прикрепляют на лобовые стекла машин записки с требованием заплатить за то, чтобы авто не повредили.

Напомним, что всего в столице 140 тысяч камер. Они стоят в подъездах, во дворах, в местах массового скопления людей и в образовательных учреждениях.

Данными с устройств пользуются не только полицейские, но и службы ЖКХ, а также городские инспекции. Так с помощью видеонаблюдения ОАТИ отслеживает парковку на газонах, а работники коммунальных служб проверяют качество уборки городских территорий.

Камеры используются и при проведении городских праздников. В конце прошлого года власти запустили сервис "Окно в город", который позволяет жителям столицы посмотреть обстановку на городских мероприятиях через устройства, установленные на площадях, в парках и пешеходных зонах.