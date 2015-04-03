Какие нарушения фиксируют камеры на столичных дорогах

Фото: M24.ru

В Москве работает около 800 стационарных камер, фиксирующих нарушения ПДД. Кроме того, приборы видеофиксации нарушений установлены в кабинках водителей. M24.ru расскажет о том, какие нарушения фиксируют камеры и какие еще ожидаются нововведения.

Камеры на дорогах

Камеры на дорогах записывают нарушения в фото или видео формате. Они фиксируют превышение скорости, выезд на "выделенку" и встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Данные о нарушениях правил дорожного движения направляют в ГИБДД. После этого водителям выписывают штраф. В 2014 году системы фотовидеофиксации на дорогах помогли раскрыть около двух тысяч преступлений и снизить количество ДТП с пострадавшими почти на девять процентов.

Какие нарушения фиксируют камеры на дорогах

Средняя скорость движения автомобиля

Камеры фиксируют среднюю скорость движения автомобиля. Они вычисляют скорость на участке дороги от 500 метров до 10 км. Если она превышена, водителю выписывают штраф. Первая камера фиксирует время и географические координаты проезда автомобиля в начале пути, вторая – в конце участка.

Потом эти данные отправляют в диспетчерский центр, где компьютер вычисляет скорость, с которой автомобиль проехал отрезок по формуле "расстояние делить на время". Штрафы выписываются тем, кто это расстояние в среднем проехал с превышением допустимой скорости.

Движение по обочине

С апреля более 100 камер фотовидеофиксации будут фиксировать нарушения, связанные с объездом заторов по обочине на МКАД.

"С помощью камер мы планируем приучить водителей не выезжать на обочину и, тем самым, снизить количество ДТП на МКАД. В итоге движение по скоростной дороге с разрешенной скоростью 100 км в час станет безопаснее, так как многие ДТП происходят при столкновениях водителей, объезжающих заторы по обочине, и законопослушных автомобилистов, следующих по своей полосе", – отметил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Снимать нарушителей также будут передвижные комплексы видеофиксации. Новые меры призваны помочь предотвращать автомобильные аварии и находить виновных в ДТП на обочине. На данный момент штраф за проезд по обочине составляет 1,5 тысячи рублей.

Камеры-муляжи

150 городских камер фотовидеофиксации перенесут с участков с низкой аварийностью в места, где происходит больше ДТП. При этом на месте старых будут установлены активные камеры-муляжи.

Внешне они не отличаются от работающих комплексов фотовидеофиксации, так что водители не смогут их различить.

Использование камер-муляжей дисциплинирует водителей. "Как показывает статистика, в 2013 году в местах установки камер количество ДТП со смертельным исходом сократилось на четверть по сравнению с 2012 годом", – рассказали в ЦОДД.

"Умные" камеры

В столице началось тестирование 50 "умных" камер, распознающих ДТП и нестандартную остановку автомобилей. Для распознавания используются камеры телеобзора, установленные в районе Садового кольца. Эти устройства также измеряют общую скорость потока автомобилей.

Как работают распознающие ДТП камеры

Тестовые камеры снабдили программным обеспечением (ПО) для анализа различных событий. Устройства обращают внимание операторов на чрезвычайные ситуации, а сотрудники ситуационного центра ЦОДД при необходимости вызывают на место происшествия различные службы – ГИБДД, "скорую помощь", пожарных, а также переключают фазы светофоров, чтобы регулировать движение в зоне влияния аварии. Когда оборудование будет отлажено, ЦОДД объявит конкурс на оснащение аналитическим программным обеспечением всех камер телеобзора в столице.

Эксперимент с камерами

В ЗелАО проводится эксперимент по установке камер. Там на нескольких пешеходных переходах установили камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, в частности, случаи, когда водители не пропускают пешеходов.

В случае положительных результатов эта система начнет работать и в других столичных округах.

Штрафы

Между штрафами, которые были выписаны при помощи камер автоматической фиксации и камер, которыми пользовались инспекторы ГИБДД лично существует разница. Так, если нарушение зафиксировала автоматическая камера, действуют следующие правила:

Водитель не может быть лишен права на управление транспортным средством;

Если соответствующей статьей предусмотрено лишение прав, то на водителя будет наложен максимальный штраф;

Если соответствующей статьей не предусмотрено лишение прав, то на водителя будет наложен минимальный штраф;

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

За превышение скорости от 20 до 40 километров в час – штраф 500 рублей

За превышение от 40 до 60 километров в час – штраф от 1000 до 1500 рублей

Повторное нарушение – штраф от 2000 до 2500 рублей

За превышение скорости от 60 до 80 километров в час – штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение на 4-6 месяцев

Повторное нарушение – лишение водительских прав на год

Превышение от 80 километров в час – штраф 5000 рублей или лишение на полгода

Повторное нарушение – лишение на год

За выезд на встречную полосу, при фиксации нарушения инспектором, грозит штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. При фиксации данного нарушения автоматической камерой фото или видеофиксации водителю грозит только штраф в размере 5 тысяч рублей.

Камеры в автобусах

В ноябре прошлого года камерами оборудовали 110 автобусов. Они фиксируют нарушения правил стоянки и остановки из кабин "полуэкспрессных" маршрутов № 901, 902, 903, 904, 905 и 907.

Не так давно камеры из кабинок водителей начали отслеживать движение автомобилей по выделенным полосам для общественного транспорта.

Видеокамеры, установленные в автобусах Мосгортранса, с начала этого года зафиксировали 36 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Видеорегистраторы

В столице протестируют систему мобильного наблюдения с применением видеорегистраторов. В этом году пройдет эксперимент с 40 устройствами. Операторы с видеорегистраторами - пешие или на машинах - будут курсировать по всему городу, тестируя возможность онлайн передачи картинки в единый центр хранения данных. Если проект будет успешным, то городские власти могут предложить москвичам подключить свои авторегистраторы к городским системам видеонаблюдения.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

По словам пресс-секретаря IT-департамента Елены Новиковой, портативные регистраторы в первую очередь нужны правоохранительным органам, чтобы использовать во время рейдов. "Мы будем тестировать услугу мобильного видеонаблюдения, - пояснил источник в IT-департаменте. - На чем будет перемещаться мобильный комплекс видеонаблюдения - на машине или пешком, сейчас не принципиально. Это решит исполнитель".

Для эксперимента может подойти практически любой регистратор, главное, чтобы он был маленьким и не привлекал внимания, а также мог работать не менее четырех часов без подзарядки. Всего планируется протестировать 40 устройств. Мобильное видеонаблюдение планируется вести круглосуточно и без выходных. Данные с портативных устройств будут передавать по сетям 3G, 4G или LTE. Картинка с устройств должна быть цветной и транслироваться со скоростью не менее 16 кадров в секунду.

Гаджеты планируется дополнительно оборудовать микрофонами с акустической дальностью не менее 10 метров, а также инфракрасной подсветкой для съемки в темноте. Регистраторы также зафиксируют координаты места съемки. Цветная картинка, координаты съемки и звук с устройств станут поступать городской центр хранения данных.