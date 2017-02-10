На смерть поэта: редакция m24.ru экранизировала письмо Татьяны к Онегину

Редакция m24.ru экранизировала письмо Татьяны к Онегину. Сегодня, 10 февраля, исполняется 180 лет со дня смерти А.С. Пушкина.
В коротком видео снялись редакторы и корреспонденты издания – точнее, их руки, мониторы их компьютеров и телефоны. Для того, чтобы почтить память поэта, сотрудники m24.ru выбрали начало письма Татьяны из поэмы "Евгений Онегин", знакомого всем по урокам литературы в школе.
Работа в новостной службе связана, в первую очередь, со скоростью и внимательностью. Часто у пишущего нет даже минуты, чтобы оторваться от монитора. Но иногда в работу врывается поэзия.
Сегодня все столичные поклонники Солнца русской поэзии смогут бесплатно посетить Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке, его мемориальную квартиру на Арбате, дом-музей дяди поэта В.Л. Пушкина на Старой Басманной улице.
С 10:00 до 12:30 можно будет бесплатно посетить фонды хранения музея на Пречистенке.
В 13:00 в музее Пушкина стартует трансляция видеопроекта "Читаем Онегина", в 14:45 здесь же – на Усадебном дворе – пройдет минута молчания, после все присутствующие смогут послушать концерт, в котором примут участие народный артист СССР Василий Лановой, артисты Московского театра на Таганке и Театра Российской армии, госкапелла имени Вадима Судакова. Будет исполнен, в том числе, "Реквием" Моцарта.
В музее-квартире В.Л. Пушкина 10 февраля откроется выставка "Пушкинское Болдино в акварелях Сергея Алдушкина".
С полной программой мероприятий можно ознакомиться с на сайте музея.
Что еще можно сделать сегодня?M24.ru со своей стороны советует в этот день прогуляться по пушкинским местам в Москве. Их не так много, но с каждым связаны важные вехи в жизни поэта. О них мы писали большой материал ко дню рождения Александра Сергеевича 6 июня прошлого года. Читайте и гуляйте – благо, погода сегодня это позволяет.
А еще можно подписаться на ежедневную рассылку стихов главного русского поэта. Проект "Пушкин почтой" заработал в начале года. Организаторы обещают – через год вы сможете похвастаться друзьям, что прочитали "всего Пушкина". Рассылка платная – 59 рублей в месяц.
Уже прочитали? Тогда играйте в мобильную игру "Emoji Пушкин", созданную проектом "Арзамас". В ней нужно вставить эмодзи вместо слов в пушкинских стихах. Игра абсолютно бесплатная. Скачать ее можно в iTunes и GooglePlay.