На смерть поэта: редакция m24.ru экранизировала письмо Татьяны к Онегину

Редакция m24.ru экранизировала письмо Татьяны к Онегину. Сегодня, 10 февраля, исполняется 180 лет со дня смерти А.С. Пушкина.

В коротком видео снялись редакторы и корреспонденты издания – точнее, их руки, мониторы их компьютеров и телефоны. Для того, чтобы почтить память поэта, сотрудники m24.ru выбрали начало письма Татьяны из поэмы "Евгений Онегин", знакомого всем по урокам литературы в школе.

Работа в новостной службе связана, в первую очередь, со скоростью и внимательностью. Часто у пишущего нет даже минуты, чтобы оторваться от монитора. Но иногда в работу врывается поэзия.

Сегодня все столичные поклонники Солнца русской поэзии смогут бесплатно посетить Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке, его мемориальную квартиру на Арбате, дом-музей дяди поэта В.Л. Пушкина на Старой Басманной улице.

С 10:00 до 12:30 можно будет бесплатно посетить фонды хранения музея на Пречистенке.

В 13:00 в музее Пушкина стартует трансляция видеопроекта "Читаем Онегина", в 14:45 здесь же – на Усадебном дворе – пройдет минута молчания, после все присутствующие смогут послушать концерт, в котором примут участие народный артист СССР Василий Лановой, артисты Московского театра на Таганке и Театра Российской армии, госкапелла имени Вадима Судакова. Будет исполнен, в том числе, "Реквием" Моцарта.

В музее-квартире В.Л. Пушкина 10 февраля откроется выставка "Пушкинское Болдино в акварелях Сергея Алдушкина".

С полной программой мероприятий можно ознакомиться с на сайте музея.