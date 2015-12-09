Танцующие тверк пчелки и свинка Пеппа стали лидерами 2015 года

Фото: facebook.com/PeppaPigRus

Компания Google назвала топ-10 видеороликов, которые стали чемпионами по количеству просмотров в YouTube в 2015 году. Рейтинг составлялся с учетом времени, которое пользователи тратили на просмотр, количества перепостов, лайков и комментариев.

Лидером российского списка стало вирусное видео танца тверк в исполнении оренбургских школьниц в костюмах пчелок. Сам танец вызвал огромный резонанс, благодаря чему видео всего за несколько часов взлетело на самую вершину по количеству просмотров.

Следом за пчелами идет жизнерадостная свинка Пеппа – мультфильмы про нее пользуются огромной популярностью у детей. Также в топ-10 попало выступление Полины Гагариной на "Евровидении", игра КВН, клипы Боне и Кузьмича "За молоком" и "Королева красоты".

Мировую десятку самых быстрорастущих видео 2015 по всему миру возглавляет Silento и композиция Watch Me. Вслед за ним идут Justin Bieber Carpool Karaoke, 6ft Man in 6ft Giant Water Balloon, Golden boy Calum Scott hits the right note и другие.

Лидером музыкального хит-парада стал трек See You Again в исполнении Wiz Khalifa, набравший более миллиарда просмотров всего за полгода. В десятку также попали Maroon 5 и их Sugar, David Guetta и его Hey Mama, Sia и Elastic Heart , Adele и ее Hello и многие другие.