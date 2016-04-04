В 2016 году планируют демонтировать 98 московских пятиэтажек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В 2016 году столичные власти планируют снести 98 пятиэтажек, сообщили m24.ru в пресс-службе департамента строительства Москвы. С перечнем адресов домов, которые предстоит демонтировать, можно ознакомиться на официальном сайте департамента.

По словам главы Депстроя Андрея Бочкарева, власти намерены ликвидировать ветхие жилые постройки, в сумме занимающие около 335,1 тысячи квадратных метров. Из них 78 домов площадью 257,6 тысячи квадратных метров демонтируют за счет средств городского бюджета, остальные будут снесены на средства инвесторов.

Напомним, в первом квартале этого года в Москве демонтировали 21 ветхую пятиэтажку. Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2017 году. На освобождаемых площадках строители возведут современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустроят зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось демонтировать аварийные дома "сносимых" серий, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Под эту категорию попали некоторые категории домов, построенные в конце пятидесятых и шестидесятых годов.