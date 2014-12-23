Социальные программы остаются приоритетом для властей - Бирюков

Петр Бирюков поздравил с Новым годом ветеранов пансионата "Коньково"

Социальное обеспечение старшего поколения остается приоритетным направлением работы для властей Москвы, заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во время визита в пансионат для ветеранов ВОВ "Коньково".

"Какие бы ни были финансовые решения города, в первую очередь они направлены на решение социальных программ. Забота о ветеранах - самое главное", - отметил Бирюков.

Заммэра поздравил ветеранов с наступающим Новым годом. По его словам, в пансионате проживают ветераны, которым 90 лет и больше.

Заммэра лично курирует пансионат Коньково уже девять лет, посещает его три раза в год – в День Победы, в канун Нового Года и 1 октября, в Международный день пожилых людей.

Сейчас в Москве проживает около 141 тысячи ветеранов ВОВ, в том числе более 20 тысяч участников войны. Более чем 7 тысячам ветеранам оказывается адресная помощь в виде товаров длительного пользования. Более 22 тысяч ветеранов войны и труда обеспечены горячим питанием. Около 4,5 тысяч ветеранов получают социально-реабилитационную помощь на дому "Санаторий на дому". Около 2,5 тыс. ветеранов обслуживаются Службой сиделок и патронажными отделениями на базе стационарных учреждений.

Всего в рамках принятой правительством Москвы госпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и их семей" направлено 1,7 млрд рублей.