Власти опровергли информацию о повреждениях зданий из-за сильного ветра

Системы жизнеобеспечения столицы не пострадали от сильного ветра

Столичные власти опровергли информацию о повреждениях зданий и обрыве проводов из-за сильного ветра. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, сказал пресс-секретарь заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

"В некоторых СМИ сообщалось, что в Москве якобы повреждены крыши и обшивка десятков зданий и оборваны провода коммуникаций. Мы не зафиксировали ни одного такого случая", – подчеркнул Пергаменщик. Он также добавил, что информация об отключении потребителей от тепло- и электроснабжения из-за плохих погодных условий не соответствует действительности.

Уже несколько дней в столичном регионе наблюдается необычайно ветреная погода. Порывы ветра достигают почти 20 метров в секунду. Пергаменщик отметил, что коммунальные службы города приведены в повышенную готовность.

Напомним, вечером 29 марта и ночью 30 марта в столице дул сильный ветер, поваливший около 30 деревьев; коммунальщики уже их распилили и вывезли. Кроме того, были повреждены несколько машин – на них упали деревья и незакрепленные конструкции.

В настоящее время городские службы продолжают следить за состоянием магистралей и объектов жизнеобеспечения.

По прогнозам синоптиков, ветреная погода продержится в столице до четверга.