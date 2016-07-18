МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

Фото:ТАСС/Артем Геодакян

Столичное управление МЧС предупредило о грозе в столице в ближайшие часы, сообщается на сайте ведомства.

По данным спасателей, непогода продержится до 12:00–13:00, но вероятность грозы сохраняется до 23:00. Также в городе ожидается ветер со скоростью до 23 метров в секунду.

К реагированию на происшествия, чрезвычайные ситуации и пожары готовы около 1,5 тысячи пожарных-спасателей и более 400 единиц техники. Также переведены в усиленный режим работы коммунальные службы города: с раннего утра на улицы выведены 347 бригад "Мосводостока", которые очищают водоприемные решетки и оперативно устраняют скопления воды.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе

Аналогичное предупреждение вышло и для Московской области: там ожидается шквалистый ветер, гроза, ливни и град. Пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" предупреждает, что в случае, если сильный дождь застал в дороге, нужно снизить скорость, а в условиях плохой видимости вообще остановиться у обочины и использовать аварийную световую сигнализацию.

Синоптики отмечают, что дожди будут идти в столичном регионе всю неделю, передает Гидрометцентр России. По данным метеорологов, субтропический антициклон, который принес жару, постепенно уходит на восток, а его место занимает циклон с юго-запада, который задержится над Москвой на несколько дней.