Солнце вышло из-за туч: лучшие фотографии из "ВКонтакте", посвященные весне

Останкинский парк. Фото: Людмила Королева

Обычно начало весны в столице не совпадает с календарем. По-настоящему весенняя погода приходит в город только в конце марта или еще позже, когда в свои права вступает апрель. Но в этом году все иначе – весна послушно последовала за календарем. Лучшие фото из "ВКонтакте", посвященные весне, в нашем материале.

Хештэг #весна вышел в тренды "ВКонтакте" после двух необычайно теплых дней.

Фото: Ксения Коваленко

Центр города смотрится по-настоящему празднично. Это Петровка.

Фото: Андрей Киселев

Пейзаж по-прежнему немного зимний, но уже видно, что город оттаивает. Вид на Москву-Сити и красивый закат.

Фото: Андрей Данилин

Большой Москворецкий мост и утреннее солнце. В такой обстановке даже утренний поток машин воспринимается как-то иначе.

Фото: Анастасия Сергеева

Малый Краснохолмский мост. Зимой на нем мало кто фотографируется, но ведь она уже закончилась.

Фото: Наташа Чечкенева

Для детей приход весны – всегда праздник. Ведь это так увлекательно – шлепать по лужам! И неважно, что за это могут отругать, яркие впечатления сильнее любого страха перед родительским внушением.

Фото: Кристина Александровна

Фото: Тоня Грибовски

К весне готовится и Ботанический сад МГУ. Цветы разных видов и на любой вкус радуют посетителей.

Фото: Карина Хейлик

Столичные водоемы облюбованы утками.

Фото: Анфиса Вистингаузен

Что уж говорить, москвичи сходят с ума от такой ранней весны.

Фото: Наталия Пантелеева

Не забываем, что сейчас еще и Масленица. Вообще, обычно она ассоциируется с сугробами, но в этом году все по-другому.

Фото: Эля Коротаева

Уже и цветы растут. В общем, есть все, чтобы радоваться жизни.

Фото: Алина Жусупова

Весна радует не только людей, но и животных. Достаточно просто посмотреть на фотографию выше.

Фото: Юлия Романова

Так весна выглядит в Жуковском.

Фото: Катерина Целоусова

А так – в Северном Медведкове.

Фото: Елена Кондрашова

И отдельное спасибо тем людям, которые помогают детям с ограниченными возможностями. Это скоморохи перед входом в детский сад компенсирующего вида № 2308.