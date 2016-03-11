Солнце вышло из-за туч: лучшие фотографии из "ВКонтакте", посвященные весне

Останкинский парк. Фото: Людмила Королева
Обычно начало весны в столице не совпадает с календарем. По-настоящему весенняя погода приходит в город только в конце марта или еще позже, когда в свои права вступает апрель. Но в этом году все иначе – весна послушно последовала за календарем. Лучшие фото из "ВКонтакте", посвященные весне, в нашем материале.
Хештэг #весна вышел в тренды "ВКонтакте" после двух необычайно теплых дней.
Фото: Ксения Коваленко
Центр города смотрится по-настоящему празднично. Это Петровка.
Фото: Андрей Киселев
Пейзаж по-прежнему немного зимний, но уже видно, что город оттаивает. Вид на Москву-Сити и красивый закат.
Фото: Андрей Данилин
Большой Москворецкий мост и утреннее солнце. В такой обстановке даже утренний поток машин воспринимается как-то иначе.
Фото: Анастасия Сергеева
Малый Краснохолмский мост. Зимой на нем мало кто фотографируется, но ведь она уже закончилась.
Фото: Наташа Чечкенева
Для детей приход весны – всегда праздник. Ведь это так увлекательно – шлепать по лужам! И неважно, что за это могут отругать, яркие впечатления сильнее любого страха перед родительским внушением.
Фото: Кристина Александровна
Фото: Тоня Грибовски
К весне готовится и Ботанический сад МГУ. Цветы разных видов и на любой вкус радуют посетителей.
Фото: Карина Хейлик
Столичные водоемы облюбованы утками.
Фото: Анфиса Вистингаузен
Что уж говорить, москвичи сходят с ума от такой ранней весны.
Фото: Наталия Пантелеева
Не забываем, что сейчас еще и Масленица. Вообще, обычно она ассоциируется с сугробами, но в этом году все по-другому.
Фото: Эля Коротаева
Уже и цветы растут. В общем, есть все, чтобы радоваться жизни.
Фото: Алина Жусупова
Весна радует не только людей, но и животных. Достаточно просто посмотреть на фотографию выше.
Фото: Юлия Романова
Так весна выглядит в Жуковском.
Фото: Катерина Целоусова
А так – в Северном Медведкове.
Фото: Елена Кондрашова
И отдельное спасибо тем людям, которые помогают детям с ограниченными возможностями. Это скоморохи перед входом в детский сад компенсирующего вида № 2308.