24 июня 2015, 13:46

Культура

Podium Market выпустил капсульную коллекцию вместе с Girls in Bloom

Фото: instagram.com/girlsinbloom_ru

Российский бренд Girls in Bloom, известный своими иллюстрациями на чехлах для мобильных телефонов, разработал специальную капсульную коллекцию для магазинов Podium Market. Об этом сообщается на официальной странице бренда в Instagram. В небольшую линейку вошли два свитшота и две футболки с принтом "Every day is a fashion show and the world is your runway!" Вещи из новой коллекции доступны в магазинах Podium Market в торговых центрах "Европарк" и "Модный сезон".

вещи Girls in Bloom Podium Market МТК Европарк ТГ Модный сезон

