Бренд Uniqlo представил коллаборацию с Lemaire

Фото: facebook.com/uniqlo.ru

Японская марка Uniqlo представила новую коллаборацию с французским брендом Lemaire. Презентация коллекции прошла в рамках Парижской недели моды. Как сообщается на официальной странице Uniqlo в Facebook, поступление коллекции в московские магазины ожидается в октябре этого года. Сайт, посвященный коллекции, должен быть запущен в начале осени. Известно, что Uniqlo and Lemaire включает 30 предметов женского гардероба и 25 мужских вещей. В коллекции представлены кардиганы, парки, джемперы, брюки, платья, рубашки и многое другое. Предпочтение отдано кашемиру, трикотажу и овечьей шерсти.

Напомним, что в настоящий момент в Москве открыто 8 магазинов Uniqlo. Первый магазин Uniqlo появился в Москве в 2010 году на территории ТРЦ "Атриум". 19 июня в ТЦ Columbus открылся новый магазин японской компании.