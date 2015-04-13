Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 17:53

Культура

Pull and Bear создал коллекцию с мотогонщиком Ником Хейденом

Коллекция Black Label. Фото: pullandbear.com

Известный испанский бренд Pull and Bear представил москвичам свою новую коллекцию Black Label.

В новой мужской коллекции, созданной совместно с мотогонщиком Ником Хейденом, преобладает черный цвет. Коллекция ориентирована на любителей байкерского стиля. На сайте компании сообщается, что в коллекцию вошли майки, куртки, футболки и джинсы.

Pull and Bear – всемирно известный испанский бренд, принадлежащий группе Inditex. На данный момент в Москве представлено девять магазинов компании.

