Pull and Bear создал коллекцию с мотогонщиком Ником Хейденом

Коллекция Black Label. Фото: pullandbear.com

Известный испанский бренд Pull and Bear представил москвичам свою новую коллекцию Black Label.

В новой мужской коллекции, созданной совместно с мотогонщиком Ником Хейденом, преобладает черный цвет. Коллекция ориентирована на любителей байкерского стиля. На сайте компании сообщается, что в коллекцию вошли майки, куртки, футболки и джинсы.

Pull and Bear – всемирно известный испанский бренд, принадлежащий группе Inditex. На данный момент в Москве представлено девять магазинов компании.