Популярные советские кеды "Два мяча" вернулись на прилавки магазинов

С сегодняшнего дня любой желающий сможет приобрести аналог легендарных советских кед "Два мяча", сообщается на сайте dvamyacha.ru. Дизайнеры восстановили обувь вплоть до мелочей, сделав ее максимально приближенной к аутентичной. Так, кеды будут с знаменитой зеленой подошвой, пришивными логотипами и швами, промазанными резиной.

Восстановлением дизайна обуви, в которой щеголяли все советские рок-музыканты и играл в футбол Юрий Гагарин, занимался один из основателей бренда "Два мяча" Евгений Райков. На реконструкцию классического дизайна понадобилось три года: практически все оригинальные лекала были утеряны, так что работать приходилось на глаз, то есть воскрешать форму по доставшимся от предков образцам обуви.

В настоящее время для покупки доступны три низких модели кед и две высоких. Их стоимость варьируется от 3900 до 4600 тысяч рублей. Однако дизайнеры обещают в скором времени расширить модельный ряд еще как минимум на 11 вариантов.