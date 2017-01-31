Два российских пилота погибли при крушении вертолетов в ДР Конго

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Два российских пилота погибли при крушении двух военных вертолетов армии Демократической республики Конго, сообщает РИА Новости.

Вертолеты Ми-24 разбились в пятницу в одном из горных районов из-за сложных метеоусловий. В ходе поисков, помимо тел российских пилотов, обнаружили тело офицера армии ДРК.

Кроме того, пострадали пятеро членов экипажа, трое из которых, предположительно, граждане России. Все они доставлены в госпиталь.

Еще один российский летчик находится в плену у повстанцев конголезской военизированной группировки M23.

При этом, в посольстве России в Демократической республике Конго информацию о гибели российских пилотов опровергли, заявив, что россиян на борту вертолетов не было.