Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января 2017, 19:11

Транспорт

Два российских пилота погибли при крушении вертолетов в ДР Конго

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Два российских пилота погибли при крушении двух военных вертолетов армии Демократической республики Конго, сообщает РИА Новости.

Вертолеты Ми-24 разбились в пятницу в одном из горных районов из-за сложных метеоусловий. В ходе поисков, помимо тел российских пилотов, обнаружили тело офицера армии ДРК.

Кроме того, пострадали пятеро членов экипажа, трое из которых, предположительно, граждане России. Все они доставлены в госпиталь.

Еще один российский летчик находится в плену у повстанцев конголезской военизированной группировки M23.

При этом, в посольстве России в Демократической республике Конго информацию о гибели российских пилотов опровергли, заявив, что россиян на борту вертолетов не было.

вертолеты крушения погибшие чп жизнь в мире Конго

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика