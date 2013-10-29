Форма поиска по сайту

29 октября 2013, 20:55

Транспорт

Причинами аварии Ка-52 могли стать неисправность и ошибки экипажа - СК

Фото: ИТАР-ТАСС

Основными версиями происшествия с вертолетом Ка-52 на юго-востоке столицы стали техническая неисправность и ошибки экипажа при пилотировании.

Сейчас следователи изъяли предполетную и техническую документацию, экипаж будет допрошен, когда это позволит их состояние здоровья, передает "Интерфакс".

Как заявила официальный представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова, на месте происшествия обнаружены и изъяты бортовые самописцы вертолета.

Напомним, днем 29 октября на юго-востоке Москвы потерпел крушение военный вертолет Ка-52. ЧП произошло в районе дома 56 по улице Привольная.

Позже выяснилось, что пилоты испытывали во время полета систему кондиционирования воздуха.

Как сообщают очевидцы, вертолет в течение нескольких минут кружился вокруг своей оси, после чего упал в лесном массиве около авиазавода.

Два пилота, которые выжили при крушении вертолета, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. В ближайшее время их прооперируют.

