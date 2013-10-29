Причинами аварии Ка-52 могли стать неисправность и ошибки экипажа - СК

Фото: ИТАР-ТАСС
Основными версиями происшествия с вертолетом Ка-52 на юго-востоке столицы стали техническая неисправность и ошибки экипажа при пилотировании.
Сейчас следователи изъяли предполетную и техническую документацию, экипаж будет допрошен, когда это позволит их состояние здоровья, передает "Интерфакс".
Ссылки по теме
- Состояние пилотов упавшего вертолета врачи оценивают как тяжелое
- СКР проведет проверку по факту крушения вертолета Ка-52
- Ущерб от падения вертолета в ЮВАО оценили в 800 миллионов рублей
Как заявила официальный представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова, на месте происшествия обнаружены и изъяты бортовые самописцы вертолета.
Напомним, днем 29 октября на юго-востоке Москвы потерпел крушение военный вертолет Ка-52. ЧП произошло в районе дома 56 по улице Привольная.
Позже выяснилось, что пилоты испытывали во время полета систему кондиционирования воздуха.
Как сообщают очевидцы, вертолет в течение нескольких минут кружился вокруг своей оси, после чего упал в лесном массиве около авиазавода.
Два пилота, которые выжили при крушении вертолета, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. В ближайшее время их прооперируют.