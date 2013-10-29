СКР проведет проверку по факту крушения вертолета Ка-52

Фото: ИТАР-ТАСС
Сотрудники СКР проведут доследственную проверку по факту падения вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, расследованием займется Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с заместителем руководителя управления. Он установит все обстоятельства произошедшего и примет решение по результатам проверки.
Напомним, около 15.30 возле Привольной улицы на юго-востоке Москвы упал военный вертолет Ка-52. Оба пилота остались живы, но получили травмы, на вертолете МЧС их доставили в 36-ю городскую больницу.
Вскоре появилась и предварительная причина крушения - эксперты считают, что авария произошла из-за самопроизвольного отстрела катапульты.
Вертолет Ка-52Ка-52 - российский ударный вертолет, представляющий собой усовершенствованную модификацию модели Ка-50 "Черная акула".
Его первый испытательный полет состоялся в 2008 году. В 2011 году машина поступила на вооружение в строевую часть армейской авиации.
Длина вертолета - 16 метров, диаметр несущего винта - 14,5 метра. Максимальная скорость вертолета - 350 километров в час, практическая дальность - 460 километров, допустимая высота - 3,9 километра. Вертолетом управляет экипаж из двух человек: пилот и оператор вооружения.
