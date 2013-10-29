СКР проведет проверку по факту крушения вертолета Ка-52

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники СКР проведут доследственную проверку по факту падения вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследованием займется Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с заместителем руководителя управления. Он установит все обстоятельства произошедшего и примет решение по результатам проверки.

Напомним, около 15.30 возле Привольной улицы на юго-востоке Москвы упал военный вертолет Ка-52. Оба пилота остались живы, но получили травмы, на вертолете МЧС их доставили в 36-ю городскую больницу.

Вскоре появилась и предварительная причина крушения - эксперты считают, что авария произошла из-за самопроизвольного отстрела катапульты.