Причиной крушения вертолета в ЮВАО стал отстрел катапульты - эксперты

Пилотам вертолета помогла выжить система катапультирования - эксперт

Специалисты называют самопроизвольный отстрел катапульты причиной падения Ка-52 на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеканал "Москва 24", на место крушения вертолета уже прибыли первые военные следователи, которые установят все обстоятельства случившегося.

При этом очевидцы сообщают, что вертолет появился из-за девятиэтажного дома, крутился вокруг оси, а потом скрылся за зданием, после чего прогремел взрыв и пошел дым.

"В настоящее время на месте также работают сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану порядка и пропускают только спецтехнику", - сообщил в эфире "Москвы 24" сотрудник пресс-службы столичного главка полиции Аркадий Баширов.

Министерство обороны заявило, что вертолет не падал, а совершил "жесткую посадку", а принадлежит он не армии, а фирме "Камов", и управлял им экипаж предприятия.

Напомним, около 15.30 возле Привольной улицы на юго-востоке Москвы упал военный вертолет Ка-52. Оба пилота остались живы, но получили травмы, на вертолете МЧС их доставили в 36-ю городскую больницу.

Как сообщает "Интерфакс", ущерб от аварии вместе с находившимся на борту оборудованием может составить 800 миллионов рублей - самолет полностью сгорел и восстановлению не подлежит.