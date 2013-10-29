Форма поиска по сайту

29 октября 2013, 17:06

Причиной крушения вертолета в ЮВАО стал отстрел катапульты - эксперты

Пилотам вертолета помогла выжить система катапультирования - эксперт

Специалисты называют самопроизвольный отстрел катапульты причиной падения Ка-52 на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеканал "Москва 24", на место крушения вертолета уже прибыли первые военные следователи, которые установят все обстоятельства случившегося.

При этом очевидцы сообщают, что вертолет появился из-за девятиэтажного дома, крутился вокруг оси, а потом скрылся за зданием, после чего прогремел взрыв и пошел дым.

"В настоящее время на месте также работают сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану порядка и пропускают только спецтехнику", - сообщил в эфире "Москвы 24" сотрудник пресс-службы столичного главка полиции Аркадий Баширов.

Министерство обороны заявило, что вертолет не падал, а совершил "жесткую посадку", а принадлежит он не армии, а фирме "Камов", и управлял им экипаж предприятия.

Напомним, около 15.30 возле Привольной улицы на юго-востоке Москвы упал военный вертолет Ка-52. Оба пилота остались живы, но получили травмы, на вертолете МЧС их доставили в 36-ю городскую больницу.

Как сообщает "Интерфакс", ущерб от аварии вместе с находившимся на борту оборудованием может составить 800 миллионов рублей - самолет полностью сгорел и восстановлению не подлежит.

Вертолет Ка-52

Ка-52 - российский ударный вертолет, представляющий собой усовершенствованную модификацию модели Ка-50 "Черная акула".

Его первый испытательный полет состоялся в 2008 году. В 2011 году машина поступила на вооружение в строевую часть армейской авиации.

Длина вертолета - 16 метров, диаметр несущего винта - 14,5 метра. Максимальная скорость вертолета - 350 километров в час, практическая дальность - 460 километров, допустимая высота - 3,9 километра. Вертолетом управляет экипаж из двух человек: пилот и оператор вооружения.

