Первый вертолетоносец России появится к 2022 году

Фото: ТАСС/Мишель Плассар

Первый российский вертолетоносец появится к 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра обороны России Юрий Борисова.

В настоящее время у ВМФ России нет универсальных кораблей десанта. Франция так и не поставила вертолетоносцы типа "Мистраль", которые Россия заказала в 2011 году.

В Объединенной судостроительной корпорации сообщали, что российские верфи в состоянии создать аналог "Мистралей". Замглавкома ВМФ Виктор Бурсук отмечал, что техзадание на универсальный десантный корабль подготовлено.