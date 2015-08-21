Частный вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Одинцовском районе Подмосковья, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Пилот воздушного судна вышел на связь и сообщил, что вертолет приземлился у деревни Хлюпино. В результате инцидента никто не пострадал. На борту вертолета Robinson-66 находился только пилот.

Как добавляет Агентство "Москва", по данному факту Следственный комитет уже проводит доследственную проверку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Наро-Фоминском районе Московской области потерпел крушение вертолет с одним человеком на борту.

Напомним, крупнейшая за последние месяцы авиакатастрофа произошла 8 августа. Тогда столкнулись вертолет Robinson-44 и гидроплан Cessna возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров.

Авиакатастрофа на Истринском водохранилище

Катастрофа унесла жизни девяти человек, в том числе троих детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

Гидросамолет уже подняли со дна водохранилища. По предварительным данным, оба летательных аппарата столкнулись на высоте, не превышающей 100 метров.

По мнению специалистов, столкновение могло произойти из-за ошибки пилотирования. Кого из пилотов – пока не установлено. Расследованием авиакатастрофы занялась специальная комиссия, сформированная при Международном авиационном комитете.

По данному факту возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Росавиация предложила ужесточить наказание за нарушения правил использования воздушного пространства. Сейчас штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч – для юридических лиц.