Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля 2017, 18:48

Транспорт

Четыре человека погибли при падении военного вертолета в Греции

Фото: ТАСС/Jun-sang Lee/ZUMAPRESS.com

Четыре военнослужащих погибли в результате падения вертолета на северо-востоке Греции, сообщает РИА Новости.

Вертолет сухопутных сил UH-1H с пятью пассажирами на борту выполнял запланированный полет. Он упал в районе Сарантапору. Тела четверых человек опознали, ранения получила женщина-военнослужащая. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

На место ЧП вылетело руководство Генштаба сухопутных сил, расследуются причины аварии.

В ВС страны объявили трехдневный траур.

вертолеты Греция военнослужащие погибшие авария жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика