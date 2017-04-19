Четыре человека погибли при падении военного вертолета в Греции

Фото: ТАСС/Jun-sang Lee/ZUMAPRESS.com

Четыре военнослужащих погибли в результате падения вертолета на северо-востоке Греции, сообщает РИА Новости.

Вертолет сухопутных сил UH-1H с пятью пассажирами на борту выполнял запланированный полет. Он упал в районе Сарантапору. Тела четверых человек опознали, ранения получила женщина-военнослужащая. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

На место ЧП вылетело руководство Генштаба сухопутных сил, расследуются причины аварии.

В ВС страны объявили трехдневный траур.