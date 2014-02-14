В столице оборудовали 23 вертолетные площадки

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве оборудовали 23 вертолетные посадочные площадки. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе обустроено 141 площадка для забора воды, 23 вертолетные посадочные площадки. Теперь спасательный вертолет может оперативно прибыть в любую точку города", - отметил он.

В пресс-службе московского департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства уточнили, что оборудование специальных посадочных мест для вертолетов необходимо, в частности, из-за чрезвычайной транспортной загруженности городских дорог.

Напомним, что 11 декабря 2013 года в 700 метрах от МКАД открылся вертолетный центр, который по своим размерам не имеет аналогов в Европе. Рассчитан новый вертолетодром на 200 единиц малой авиации.