В жилом квартале в ЮВАО вертолет МЧС пытался совершить посадку

Фото: M24.ru

Вертолет МЧС пытался совершить посадку в жилом квартале Москвы. Как информирует телеканал "Москва 24", один из очевидцев сообщил, что это произошло накануне возле жилых домов на юге-востоке столицы на 5-ой Кожуховской улице над школьной спортивной площадкой

По его словам, вертолет покружил, завис над одним из зданий, а затем улетел, так и не приземлившись.

Позже выяснилось, что воздушное судно принадлежит авиации МЧС. Как заявил один из диспетчеров спасательной службы, 12 марта в соседнем от школы доме произошел хлопок газа в квартире, в которой пострадал мужчина. Его госпитализировали и увезли в НИИ имени Склифосовского. Для того, чтобы транспортировать пострадавшего и потребовалась экстренная посадка вертолета.