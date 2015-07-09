В хелипортах столичного региона проходит проверка

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Правоохранители проводят проверку в хелипортах "Истра" и "Мякинино", сообщает Агентство "Москва".

"У нас опасная деятельность, потому что это авиация, и надзорные органы нас периодически проверяют. Это плановая проверка, и нас заранее о ней уведомили", – отметили в пресс-службе компании "Хелипорты России".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что задержан председатель совета директоров "Хелипорты России" Александр Хрусталев, но пресс-служба опровергла эту информацию.

"Хрусталев на свободе, никого не задерживали. Он присутствует при проверке", - сказали в компании.

