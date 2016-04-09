Форма поиска по сайту

09 апреля 2016, 22:14

СК проводит проверку по факту жесткой посадки вертолета в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

СК проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки частного вертолета Robinson-66 в Серпуховском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Robinson-66. По предварительным данным, сегодня около 15:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о жесткой посадке верртолета в районе деревни Сидоренки Серпуховского муниципального района Подмосковья. Жертв и пострадавших нет. Воздушное судно получило серьезные повреждения", – говорится в материале.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

